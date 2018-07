Promotores investigam acusação contra Strauss-Kahn

Detetives da polícia foram designados para investigar a acusação da escritora e jornalista de 32 anos. Segundo Banon, o crime ocorreu em um flat de Paris, quando ela tentava entrevistar Strauss-Kahn.

O político do Partido Socialista também é investigado nos Estados Unidos, em um processo distinto sobre possíveis crimes sexuais em 14 de maio contra uma camareira em um hotel de Nova York. Promotores norte-americanos admitiram nos últimos dias, porém, que há dúvidas sobre a veracidade do relato da camareira. As informações são da Dow Jones.