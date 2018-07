Promotores retiram acusações contra Bin Laden Promotores federais retiraram formalmente hoje as acusações criminais contra Osama bin Laden, após a morte do líder da Al-Qaeda no mês passado, em uma operação de forças especiais norte-americanas no Paquistão. Com a medida, fica oficialmente encerrado o caso criminal contra Bin Laden pelos atentados em 1998 contra duas embaixadas dos EUA na África, informa o Wall Street Journal.