Promotoria de NY quer depoimento de francesa A Promotoria de Nova York quer tentar convencer a jornalista francesa Tristane Banon a depor contra o ex-diretor do FMI Dominique Strauss-Kahn no caso em que ele é acusado de ter estuprado uma camareira de hotel em Manhattan. David Koubbi, advogado da francesa, que também acusa Strauss-Kahn de tentativa de estupro, reuniu-se ontem com Cyrus Vance, procurador-geral de Nova York.