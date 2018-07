Promotoria desmente detenção de polonês ligado aos atentados na Noruega

BERLIM - A Promotoria de Wroclaw (Polônia) desmentiu nesta segunda-feira, 25, a detenção de um cidadão polonês por causa do duplo atentado na Noruega, depois que a imprensa do país afirmou que um fornecedor de produtos químicos para o suposto autor dos ataques tinha sido detido.

Segundo fontes da Promotoria, não houve nenhuma detenção no país relacionada a esse caso.

No manifesto de 1,5 mil páginas que o autor confesso do massacre, Anders Behring Breivik, colocou na internet antes de realizar os ataques ele afirma que adquiriu produtos químicos para fabricar bombas pela internet.

Meios de comunicação poloneses e noruegueses tinham informado sobre a detenção na Polônia de um homem por causa do atentado com um carro-bomba no bairro governamental de Oslo, no qual sete pessoas morreram.

No entanto, até o momento o único detido foi Breivik, um norueguês de 32 anos ligado à extrema-direita, que nos interrogatórios policiais declarou ser o único responsável pelo atentado com carro-bomba e pelo tiroteio em um acampamento de jovens social-democratas.

A Polícia parte do princípio que o suspeito atuou sozinho, mas não descarta que ele tenha contado com cúmplices para perpetrar o atentado em Oslo.