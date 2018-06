Promotoria diz que professor mentiu sobre ataque na França

PARIS - O escritório da promotoria de Paris afirmou nesta segunda-feira, 14, que um professor que alegou ter sido atacado por um homem mascarado que invocou o Estado Islâmico (EI) estava mentindo. O ataque foi reportado na manhã desta segunda pelo professor e gerou uma caçada por um eventual suspeito no subúrbio parisiense de Aubervilliers. O escritório da promotoria de Paris e um promotor local disseram que o professor estava sendo questionado na tarde de segunda-feira.

O professor do pré-primário disse que foi esfaqueado por um homem que teria invocado o Estado Islâmico, às 7h10 (hora local), segundo a polícia francesa. O professor disse que o autor do ataque teria dito que "este é um aviso" e que agia em nome do grupo extremista. O professor não corre risco de vida.

A ministra de Educação da França, Najat Vallaud Belkacem, visitou o colégio onde a suposta agressão aconteceu. Ela anunciou que aumentaria a segurança na instituição e em outras localizadas na região. / AP