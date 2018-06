Promotoria inicia investigação sobre gravação de Erdogan O chefe do escritório da promotoria da Turquia abriu nesta terça-feira uma investigação sobre os registros de áudio com as supostas vozes do primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan e de seu filho. Na gravação, a voz de Erdogan ordena que seu filho se livre de uma grande quantidade de dinheiro em espécie.