Promotoria russa pede 3 anos de prisão para banda punk MOSCOU - A promotoria russa pediu nesta terça-feira, 7, uma pena de três anos de prisão para as integrantes da banda punk feminina Pussy Riot, que fizeram uma oração, no interior da principal catedral de Moscou, pedindo à virgem Maria que levasse o presidente Vladimir Putin "embora". Os promotores ignoraram os pedidos de grupos de defesa dos direitos humanos para que as três mulheres sejam libertadas.