Pronunciamento deve marcar início da campanha de 2016

O presidente dos EUA, Barack Obama, vai usar do discurso sobre o Estado da União para pedir ao congresso que aumente os impostos e taxas que incidem sobre os contribuintes mais ricos e as maiores empresas financeiras para financiar uma série de cortes nos impostos para a classe média, pressionando por uma reforma na lei fiscal para ajudar as famílias de trabalhadores, disseram funcionários do governo no sábado.

A proposta enfrentará forte oposição no Congresso controlado pelos republicanos, liderados por legisladores que há muito se opõem ao aumento dos impostos, dizendo que isto prejudicaria o crescimento econômico num momento em que o país não pode se dar esse luxo. A ideia foi rapidamente desconsiderada pelos republicanos, para os quais ela estaria fadada ao fracasso.

Mas a decisão de apresentar o plano durante o discurso de amanhã marca o início do debate envolvendo impostos e economia que deve moldar tanto o legado de Obama quanto a campanha presidencial de 2016.

É também o mais recente indício que o presidente, livre de amarras políticas em decorrência da derrota dos democratas nas eleições recentes, busca agir com mais agressividade para definir os termos desse debate, mesmo enquanto pressiona por jogadas audazes em outras áreas, como a imigração e as relações com Cuba.

O plano do presidente arrecadaria US$ 320 bilhões no decorrer da década seguinte, ao mesmo tempo acrescentando novas provisões com o corte de impostos da ordem de US$ 175 bilhões ao longo do mesmo período. A renda gerada também cobriria uma iniciativa anunciada por Obama esse mês, oferecendo a alguns estudantes dois anos de aulas gratuitas nas universidades comunitárias, programa que custará US$ 60 bilhões ao longo de 10 anos, de acordo com a Casa Branca.

A peça central do plano, descrita antes do discurso do presidente por representantes do governo sob condição de anonimato, eliminaria aquilo que os conselheiros de Obama chamam de "brecha dos fundos de pensão", uma provisão envolvendo ativos herdados que protege centenas de bilhões de dólares da taxação todos os anos. O plano também aumentaria a alíquota superior de ganhos de capitais para 28%, uma alta em relação aos 23,8% atuais, para os casais com renda anual superior a US$ 500 mil. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

*Julie H. Davis é jornalista