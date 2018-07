Proposta eleitoral de Sarkozy irrita Alemanha

O tema virou o centro da campanha eleitoral às vésperas do primeiro turno da votação presidencial de domingo e é uma das principais bandeiras do candidato socialista, François Hollande, apontado como favorito pelas últimas pesquisas.

A reviravolta na posição de Sarkozy foi dada durante comício na Praça da Concórdia, no centro de Paris, no domingo. Até aqui, o presidente enfatizava a austeridade para tirar a França e a zona do euro da linha de tiro na crise das dívidas soberanas.

Agora Sarkozy afirma que, se reeleito, pretende "lançar a discussão" sobre a reforma do papel do banco central, cuja função hoje é controlar a inflação, mais do que estimular a economia.

Desde o início da campanha, Hollande prega que o bloco precisa incrementar as políticas de crescimento para sair da turbulência. Entre suas propostas, está a revisão das atribuições do BCE. Ainda que com ressalvas, o jornal Financial Times elogiou a posição do socialista. "Não estaríamos nessa situação se o banco central tivesse intervindo no início da crise na Grécia para recomprar dívidas soberanas", acusou ontem Hollande, prometendo dar prioridade ao tema em caso de vitória.