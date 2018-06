Proposta russa para negociação de paz na Síria parece fadada ao fracasso Uma iniciativa russa para sediar negociações de paz entre o governo da Síria e rebeldes que tentam derrubar Bashar al-Assad parece estar fadada ao fracasso, com diversas lideranças da oposição dizendo que não comparecerão ao encontro, marcado para o dia 26. Seria o primeiro esforço diplomático desde conversas promovidas pela ONU no começo do ano passado, que não conseguiram grandes avanços. A guerra civil síria já dura quatro anos e deixou pelo menos 220 mil mortos.