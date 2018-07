Propostas do Reino Unido ajudarão toda a UE, diz Osborne O secretário de Finanças do Reino Unido, George Osborne, afirmou que as propostas do governo britânico beneficiarão a todos na União Europeia. "Essas são mudanças que melhorarão a União Europeia para todos seus cidadãos, portanto nós criaremos mais empregos", disse Osborne em Bruxelas, após chegar para uma reunião regular dos 28 ministros de Finanças (Eurogrupo) do bloco europeu.