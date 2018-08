Proprietário de hotel é detido por incêndio que causou 19 mortes na China

PEQUIM - A polícia chinesa deteve o proprietário do hotel onde, neste sábado, 25, um incêndio causou a morte de 19 pessoas na cidade de Harbin, no nordeste da China. O dono do resort Beilong Hotspring Leisure foi preso, segundo informações da agência estatal chinesa Xinhua, por sua suposta responsabilidade no incêndio.

As autoridades continuam investigando as causas do incidente, que começou às 4h36 horário local no hotel , onde mais de uma centena de bombeiros trabalharam durante mais de três horas até, finalmente, conseguirem controlar e acabar com o fogo.

Embora em um primeiro momento tenham sido informadas 18 mortes, um dos feridos morreu no hospital horas depois. No total, 23 pessoas estão sendo atendidas, segundo a polícia local.

Em imagens da televisão estatal chinesa "CCTV", se pode ver que vários prédios do complexo hoteleiro ficaram totalmente carbonizados, afetando uma área de 400 metros quadrados. / AP e EFE