Prosseguem as buscas por alpinista britânico nos Andes Equipes de resgate buscam um britânico de 22 anos que desapareceu uma semana atrás, enquanto escalava as montanhas andinas no Peru. O chefe da polícia local, o major Edgardo Colp, disse à Associated Press que Thomas Jagger sumiu em uma rota que vai do desfiladeiro de Llanganuco na direção da montanha de Pisco, na Cordilheira Blanca.