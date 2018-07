Protesto ambiental faz China parar construção de duto

Autoridades da comunidade costeira de Qidong, na província de Jiangsu, informaram, neste sábado, que eles irão parar a construção de um duto que iria levar a água contaminada por químicos utilizados na fabricação de papel por uma usina até o mar. Milhares compareceram a um protesto neste sábado, de acordo com a agência de notícias estatal Xinhua.

Fotos postados na internet por moradores mostraram uma multidão cercando escritórios do governo e lotando as ruas e, pelo menos um carro foi deixado com as rodas para o ar.

Segundo as autoridades de Qidong, em informação postada em seu website, o projeto será cancelado, sem maiores detalhes. As informações são da Dow Jones. (Equipe AE)