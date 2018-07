Protesto antiaborto interrompe comício de Barack Obama

Um comício do presidente dos Estados Unidos e candidato à reeleição, Barack Obama, na cidade de Cincinnati, no Estado de Ohio, foi interrompido por protestos antiaborto.

Com direito a show do superastro Stevie Wonder, um homem roubou a cena gritando palavras de ordem e com um cartaz antiaborto.

Ele acabou escoltado para o lado de fora pela polícia.

Na campanha, Obama vem defendendo o direito ao aborto, à contracepção e igualdade de salarios entre homens e mulheres, entre outros temas que têm como alvo o eleitorado feminino.

Mais de metade dos eleitores dos Estados Unidos são mulheres.

Nesta eleição disputada, Ohio é considerado um dos estados-pêndulo, onde tanto o republicano Mitt Romney quanto o democrata Obama podem ganhar as eleições do dia 6 de novembro.