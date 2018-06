Protesto contra a China deixa um morto no Vietnã

O protesto ocorreu em uma siderúrgica na província de Ha Tinh, 250 quilômetros ao sul de Hanói. A instalação é operada pelo conglomerado Formosa Plastics, um dos maiores investidores estrangeiros no Vietnã.

Huang, que conversou com a equipe de gestão na usina, disse que os manifestantes atearam fogo a diversos prédios e perseguiram os trabalhadores chineses, mas evitaram a equipe de Taiwan. Ele disse que o chefe do governo da província e o chefe de segurança estavam no local durante o protesto, mas não "ordenaram ações duras o suficiente".

Um médico no hospital geral de Ha Tinh disse que cerca de 50 pessoas, a maioria chinesa, deram entrada no hospital entre a noite de quarta e a madrugada de quinta-feira.

O sentimento contra a China cresceu nos últimos dias depois de Pequim enviar uma sonda de perfuração para explorar petróleo em uma região de disputa internacional e que o Vietnã reconhece como parte de seu território. Nos últimos dias, multidões queimaram e saquearam fábricas estrangeiras no sul do Vietnã, acreditando serem chinesas, mas muitas eram, na realidade, de Taiwan ou da Coreia do Sul. Fonte: Associated Press.