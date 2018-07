Protesto contra ataque a igreja deixa um morto no Cairo A televisão estatal egípcia informou que pelo menos um soldado foi morto durante distúrbios ocorridos no centro do Cairo, quando cristãos protestavam contra um recente ataque contra uma igreja. Um funcionário do Ministério do Interior que estava no local disse à Associated Press que duas pessoas morreram nos distúrbios deste domingo, mas não forneceu detalhes. Uma série de veículos militares foi incendiada e fumaça negra era vista ao longo do Rio Nilo, nas proximidades do prédio da televisão estatal. As informações são da Associated Press.