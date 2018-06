Protesto contra austeridade em Roma se torna violento

A polícia utilizou gás lacrimogêneo para manter a multidão sob controle e prendeu manifestantes suspeitos de incitarem a violência.

O protesto foi organizado contra os altos custos de moradias e o desemprego na Itália, como resultado da longa desaceleração econômica do país. A multidão caminhava de forma pacífica pelo centro de Roma até que um grupo utilizando capacetes iniciou o confronto com a polícia. Fonte: Associated Press.