Protesto contra Breivik em Oslo reúne cerca de 40 mil pessoas

OSLO - Cerca de 40 mil noruegueses cantaram uma música detestada por Anders Behring Breivik nesta quinta-feira, 26, em Oslo, nos arredores do tribunal onde ele está sendo julgado pela morte de 77 pessoas.

Organizadores disseram que o protesto foi uma forma de mostrar que o massacre do ano passado não alterou o caráter tolerante da Noruega. "Fomos nós quem vencemos", disse o cantor folk Lillebjoern Nilsen, que puxou o canto, acompanhado pela multidão, sob chuva. Muita gente segurava rosas sobre a cabeça, e alguns choravam.

Nos últimos dias, Breivik tem narrado em tom desafiador como deixou um carro-bomba no centro de Oslo e em seguida matou 69 pessoas, a maioria adolescentes, em um acampamento do Partido Trabalhista nos arredores da capital. Ele alegou ter agido em legítima defesa, para "proteger" a sociedade norueguesa do multiculturalismo.

Durante o protesto, a multidão entoou "Filhos do Arco-Íris", canção que exalta a sociedade multicultural. Durante o julgamento, Breivik citou essa música especificamente como sendo uma propaganda marxista.

Houve também uma passeata de vários quarteirões até o tribunal onde Breivik está sendo julgado, que fica perto do local onde o carro-bomba explodiu em 22 de julho, matando oito pessoas. Manifestações musicais semelhantes aconteceram em outras cidades norueguesas.

Dentro do tribunal, sucessivos sobreviventes descreveram o atentado a bomba. "Eu estava cuspindo sangue", disse Harald Foesker, que estava trabalhando no Ministério da Justiça quando a bomba de fertilizantes, com 950 quilos, explodiu do lado de fora. "Senti de repente que era um atentado terrorista contra o prédio do governo... Pedi ajuda, mas ninguém respondeu."

Ele contou que perdeu 80 por cento da visão e precisou passar por cirurgias reparadoras da face, e acrescentou que se orgulha de viver em um país que trata os réus com dignidade.

Breivik, de 33 anos, qualifica suas vítimas como "traidores" que mereceram morrer por abraçarem valores esquerdistas que, na sua opinião, abriram a Europa a uma lenta invasão islâmica.

A letra da música fala que "juntos nós poderemos viver, cada irmã e irmão, filhos do arco íris, uma terra fértil" - em tradução literal.