Protesto contra Exército reúne pais dos 43 jovens desaparecidos

IGUALA - Parentes dos 43 estudantes desaparecidos em 26 de setembro no México tentaram invadir na segunda-feira as instalações do Exército no município de Iguala, mas acabaram sendo retirados pelas tropas de choque.

Os parentes chegaram por volta das 13 horas (17 horas do horário de Brasília) no 27.º batalhão de infantaria, exigindo a liberação da entrada para que pudessem resgatar os estudantes desaparecidos.

Acompanhados por professores e estudantes da Escola Normal Rural de Ayotzinapa, à qual pertenciam os 43 estudantes, os parentes conseguiram avançar cerca de 15 metros, mas foram retirados com violência pela tropa de choque. Três estudantes e um dos parentes, identificado como Mario González, foram golpeados durante o confronto.

Na noite de 26 de setembro um grupo de policiais disparou contra dezenas de alunos da escola dedicada à formação de professores, por ordem do então prefeito de Iguala, José Luis Abarca, causando a morte de seis pessoas e deixando 25 feridos.

Os policiais capturaram os 43 jovens e os entregaram ao cartel Guerreros Unidos. Os membros deste cartel afirmam que os estudantes foram assassinados e seus corpos incinerados em um lixão, mas apenas um corpo foi identificado até o momento.

Integrantes do Exército são acusados de terem presenciado o ataque sem intervir, portanto os pais dos jovens desaparecidos exigem há semanas que as autoridades investiguem a atuação do Exército.

Após terem sido expulsos das instalações militares, alguns estudantes atacaram um caminhão de bebidas para jogá-lo contra o acesso principal e atiraram garrafas de bebidas roubadas de outro caminhão. Duas pessoas foram detidas e posteriormente liberadas.

Ao retornar para Tixtla, onde fica a Escola Normal de Ayotzinapa, manifestantes atearam fogo em dois caminhões. Também ocorreram protestos na base naval de Acapulco e no 48.º batalhão de infantaria, em Cruz Grande, Estado de Guerrero. /EFE