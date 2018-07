Protesto contra filme de Maomé deixa 1 morto no Líbano

BEIRUTE - Oficiais das forças de segurança do Líbano afirmaram que uma pessoa morreu e outras 25 ficaram feridas em confrontos entre policiais e manifestantes na cidade de Trípoli. Os protestos ocorrem contra o filme considerado ofensivo ao profeta Maomé.

Veja também:

Identificado autor de filme sobre Maomé

Manifestações contra filme blasfemo a Maomé atingem outras embaixadas

As fontes disseram que uma multidão colocou fogo em um restaurante da rede KFC e em outro da Arby''s. Os policiais chegaram e dispararam contra os agressores, matando uma pessoa. Entre os feridos, estão 18 policiais, atingidos por pedras e pedaços de vidro. Os oficiais falaram em condição de anonimato pois não têm permissão de conversar com imprensa.

Além de se manifestarem contra o filme, as pessoas aproveitaram para protestar contra a presença do Papa Bento XVI no país. "Não queremos o papa" e "chega de insultos (ao Islã)" gritavam os manifestantes.

Com AP e Reuters