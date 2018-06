Protesto contra governo leva 100 mil às ruas em Bangcoc

A manifestação pacífica foi liderada pelo ex-vice-primeiro-ministro Suthep Thaugsuban, do opositor Partido Democrata. "O regime de Thaksin está muito enraizado na Tailândia", disse Thaugsuban. "É um sistema egocêntrico que não segue a lei." Os organizadores do protesto dizem que a mobilização continuará no domingo, quando eles pretendem marchar por diferentes pontos da cidade.

Existe o temor de que o novo ciclo de protestos na Tailândia, que começou no mês passado, possa provocar um novo período de tensão política e violência no país, após dois anos de relativa calma sob o governo de Yingluck. Fonte: Associated Press.