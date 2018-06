Protesto contra Peña Nieto deixa 100 feridos As autoridades mexicanas informaram ontem que, cerca de cem pessoas foram detidas e ao menos outras cem ficaram feridas durante os confrontos entre policiais e manifestantes que protestaram contra a posse do novo presidente do México, Enrique Peña Nieto, no sábado, em vários pontos da capital. Pelo menos 92 pessoas, entre elas, 11 menores e 20 mulheres, foram apresentadas à promotoria mexicana.