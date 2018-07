Protesto de estudantes deixa 1 morto na Colômbia

Um estudante morreu na cidade de Cali, sul da Colômbia, e ao menos cinco policiais ficaram feridos ontem em Bogotá em choques com manifestantes durante greve nacional convocada pelos universitários contra um projeto de lei de reforma do ensino superior.

O estudante de 19 anos Jean Farid Chang Lugo foi surpreendido pela explosão de um artefato quando participava na marcha que percorreu o centro de Cali, informou o prefeito Jorge Iván Ospina. A porta-voz da Federação de Estudantes Universitários (FEU), Gisell Medina, disse que a vítima era membro da associação que organizou o protesto.

Os universitários convocaram a greve por tempo indefinido para exigir que o governo desista do projeto de lei número 30, que prevê a reforma da educação superior. A iniciativa foi modificada para rejeitar uma proposta de injeção de capital privado nas universidades públicas.

Milhares de estudantes de 42 universidades tomaram ruas nas principais cidades do país. O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, lamentou a morte do estudante. A direção da Universidade Santiago de Cali, na qual Lugo cursava medicina, também emitiu nota de pesar. Na semana passada, Santos havia advertido sobre a possibilidade de infiltração de grupos guerrilheiros nas manifestações.

O ministro do Interior, Germán Vargas Lleras, também lamentou o incidente e chamou atenção para a presença de pessoas com explosivos nos protestos. Segundo algumas versões, foram encontradas bombas artesanais perto do local onde o estudante morreu.

Em Bogotá, explosões também podiam ser ouvidas enquanto os manifestantes marchavam pelas principais ruas do centro, paralisando a região. Policiais e agentes da tropa de choque estavam postados em vários pontos.

Manifestantes lançaram pedras, balões de tinta e alguns artefatos incendiários contra agentes da tropa de choque. Segundo as autoridades locais, pelo menos cinco policiais ficaram feridos e vários caixas eletrônicos foram depredados.

O protesto, chamado de "marcha dos descontentes", reuniu também várias organizações como a de agricultores, defesa dos direitos humanos, vítimas do conflito armado na Colômbia e catadores de materiais recicláveis. O protesto, que começou pacífico, terminou com distúrbios e choques pelo centro de Bogotá. Um jovem de cabeça raspada, que seria membro de um grupo skinhead, foi ferido a facadas.