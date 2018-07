Protesto deve ganhar caráter econômico

Lilia Shevtsova, do Carnegie Moscow Center, acredita que, possivelmente, a partir do ano que vem, virão à tona os protestos contra com os graves problemas do país. "Ainda não sabemos, mas esse futuro movimento pode ser tão forte quanto os últimos protestos políticos. Serão pessoas insatisfeitas com a situação econômica. Essas insatisfações, em um determinado momento, devem se encontrar", aposta a especialista. "A população de grandes cidades, como Moscou e São Petersburgo, está frustrada com as eleições e com a continuidade de Putin como líder. Agora, a grande dúvida é se esses protestos realizados pela população urbana, jovem e de classe média, terão o apoio de outros setores da sociedade."

Um grande protesto deve ser realizado antes das eleições de 4 de março. Depois que assumir a presidência, Putin terá as ferramentas necessárias para avaliar rapidamente os novos rumos da sociedade.

"As pessoas continuarão protestando, novos partidos de oposição serão formados e eles lutarão pelo poder. O Kremlin não permitirá que nada disso ocorra. Mais cedo ou mais tarde, o governo será forçado, pela lógica do regime, a usar mecanismos repressivos", diz Lilia.

O relatório de democracias da Economist sugere um futuro paralelo entre a Primavera Árabe e as recentes manifestações, mas aponta que essa tendência dependerá do comportamento da classe média russa. "O que sabemos com certeza é que o regime de Putin caminha para a agonia. Quanto tempo durará? Não sabemos, mas posso dizer que não encontrei nenhuma pessoa em Moscou recentemente que acredite que ele permanecerá até 2018 na presidência", comenta Lilia. / T. E.