Protesto em Bangcoc deixa 1 morto e dezenas de feridos

O líder dos protestos Suthep Thaugsuban estava na marcha de sexta-feira, mas não sofreu ferimentos depois que a granada foi arremessada contra um caminhão dirigido por manifestantes, disse o porta-voz Akanat Promphan.

O centro de serviços de emergência de Bangcoc informou que 36 pessoas ficaram feridas na explosão e a maioria não está em estado grave. Uma delas, que foi atingida no peito por estilhaços e perdeu muito sangue, morreu na manhã deste sábado, de acordo com órgão.

Apesar da violência, os protestantes prometeram prosseguir com as manifestações na cidade durante o fim de semana. Boa parte da capital está em situação pacífica, mas muitos países recomendaram cautela aos viajantes.

A Tailândia tem sido palco de repetidas crises de revolta desde que o ex-primeiro ministro, Thaksin Shinawatra, foi deposto em 2006 em meio a acusações de corrupção e por supostamente desrespeitar a monarquia. Os protestos eclodiram novamente no fim do ano passado, depois que o partido governista tentou aprovar um projeto de lei de anistia que permitiria o retorno de Thaksin do exílio.

Os manifestantes antigoverno querem a renúncia de sua irmã, a primeira-ministra

Yingluck Shinawatra. Fonte: Associated Press.