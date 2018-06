Protesto em Madri pede fim da monarquia Milhares de pessoas protestaram, neste domingo, no centro de Madri contra a monarquia espanhola e pediram que o chefe de Estado do país volte a ser escolhido por meio de processo eleitoral. A manifestação acontece no 82º aniversário da última escolha do chefe de Estado por eleições, derrubado por um golpe armado que levou a uma guerra civil e à ditadura militar de 36 anos do General Francisco Franco. Ele deixou o rei Juan Carlos como seu sucessor, em 1975.