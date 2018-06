Protesto em Missouri leva à prisão de 20 pessoas

Membros da igreja lideraram uma marcha com centenas de manifestantes, usando um megafone para ler os nomes das pessoas mortas por policias nos EUA. Foi o terceiro dia seguido de protestos no subúrbio de St. Louis. As tenções aumentaram na última semana quando um policial branco atirou e matou o jovem de 18 anos Vonderrit Myers Jr. A polícia alega que Vonderrit atirou antes.

O porta-voz da polícia de St. Louis, Shawn McGuire, afirmou que cerca de 13 pessoas foram presas sob acusação de perturbar a paz. Outras seis foram detidas posteriormente por se recusarem a dispersar após o bloqueio de uma rua.

Entre os presos por perturbar a paz, estava o ativista de direitos humanos Cornel West. Ex-professor da Universidade de Princeton, ele participou dos protestos no fim de semana, além de realizar discursos e oficinas para chamar atenção sobre o tratamento policial em relação a minorias.

Os protestos mais recentes na cidade começaram na tarde de sexta-feira com uma marcha no lado de fora do escritório da promotoria de St. Louis. Os manifestantes pediram novamente que o promotor Bob McCulloch apresente queixas sobre Darren Wilson, o policial que atirou em Brown. Um júri está analisando o caso e o Departamento de Justiça americano está conduzindo uma investigação de direitos humanos. Fonte: Associated Press.