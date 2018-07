Protesto lembra um ano do Occupy Wall Street nos EUA

Os manifestantes marcharam do Washington Square Park, no sentido sul, até o Broadway

to Zuccotti Park, cantando no caminho. A marcha é o primeiro evento de uma série de três dias. O aniversário oficial do movimento é nesta segunda-feira, dia 17.

Os protestos "Occupy Wall Street", que começaram nos Estados Unidos, surgiram como uma forma de criticar os problemas econômicos e se espalharam para diversos lugares do mundo. As informações são da Associated Press.