Protesto neonazista termina em conflito na Alemanha A polícia da Alemanha afirmou que ativistas de esquerda entraram em confronto hoje com as forças de segurança e com um grupo de extrema-direita na cidade de Hamburgo, no norte do país. Diversos policiais ficaram feridos durante o conflito, no qual os esquerdistas atearam fogo a barricadas e jogaram garrafas e pedras para tentar conter a manifestação do grupo neonazista no distrito de Wandsbek.