Protesto no Iêmen termina com 7 mortos Forças de segurança e simpatizantes armados do presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, mataram ontem sete manifestantes que protestavam em Sanaa, capital iemenita. Os organizadores do movimento rejeitaram a iniciativa do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), assinada por Saleh e pela oposição no dia 23 de novembro, que estipula a transferência de poder e a realização de eleições presidenciais.