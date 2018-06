Protesto no Peru chega ao fim com 23 detidos

Repórteres da Associated Press observaram que a polícia de Lima disparou bombas de gás lacrimogêneo e efetuaram repetidos disparos para o alto, enquanto os mineiros gritavam contra o governo e lançavam pedras às viaturas policiais. O primeiro-ministro do Peru, René Cornejo, disse que o Estado não irá negociar "com quem toma como reféns os próprios cidadãos".

Os mineiros querem que o governo revogue um pacote de leis que busca formalizar o setor e que permite as autoridades destruírem o maquinário se eles não cumprirem com diversos requisitos até 19 de abril. O governo calcula que, entre informais e ilegais, 500 mil pessoas trabalham como garimpeiros artesanais, sendo que parcela deles exploram áreas proibidas pelo governo. Peru é o principal produtor de ouro na América Latina e o quinto maior exportador mundial do metal. Fonte: Associated Press.