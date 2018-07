Protesto no Peru termina com 15 pessoas presas Policiais peruanos armados com bombas de gás lacrimogêneo e cassetetes interromperam a marcha de milhares de manifestantes que protestavam contra o presidente, Ollanta Humala, e a classe política do país, considerada por eles como inepta e corrupta. O chefe da polícia do país informou que 15 pessoas foram presas durante a agitação deste sábado.