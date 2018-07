Protesto pede fim de união entre EUA e Paquistão Mais de 30 mil praticantes do islamismo protestaram contra os Estados Unidos hoje na cidade paquistanesa de Lahore. Os manifestantes querem que o Paquistão corte os laços com Washington depois que ataques aéreos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no mês passado mataram 24 soldados paquistaneses.