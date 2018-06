Protesto pede prisão de líder deposta em Seul

SEUL - Manifestantes que se opõem à ex-presidente sul-coreana Park Geun-hye continuaram nas ruas da capital, Seul, na sexta-feira 10. O Tribunal Constitucional confirmou a cassação do mandato da líder, mas os protestos agora exigem que ela seja presa. Park foi cassada por ter sido considerada culpada pelo Parlamento de tráfico de influência em meio a um escândalo que envolveu uma das maiores empresas do país, a Samsung, e uma amiga e conselheira da ex-mandatária.

“Queremos a prisão de Park Geun-hye e a renúncia do presidente interino Hwang Kyo-ahn”, afirmou Choi In-sook, porta-voz dos manifestantes na capital. Hwang, aliado de Park, tem a tarefa de conduzir o governo até a realização de novas eleições, no prazo máximo de 60 dias. O presidente da Comissão Eleitoral sul-coreana, Kim Yong-deok, anunciou na sexta-feira em pronunciamento transmitido pela televisão que haverá nova votação e ela ocorrerá até o dia 9 de maio.

A deposição de Park Geun-hye abriu caminho para que a esquerda volte ao poder na Coreia do Sul após um longo período de governo dos conservadores. Partidos que defendem maior diálogo para tentar levar a Coreia do Norte de volta à mesa de negociações e uma reavaliação das relações com Estados Unidos e China já estão em campanha desde que a ex-presidente foi afastada do cargo pelo Legislativo, no dia 9 de dezembro. / REUTERS

Para lembrar: Amiga foi pivô da deposição

A amiga e conselheira da ex-presidente sul-coreana Choi Soon-sil foi personagem-chave no processo que levou ao impeachment. Ela criou duas fundações que recebiam dinheiro de empresas privadas e teria utilizado sua influência junto à presidente para convencer os envolvidos a fazerem as doações. Choi também tinha acesso privilegiado a rascunhos de discursos da líder.