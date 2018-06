Protesto que pedia acordo ucraniano com UE tem confronto O protesto que reuniu cerca de 50 mil pessoas no centro da capital ucraniana terminou em confronto com a polícia neste domingo (24). Os manifestantes pediram que o governo ucraniano desafie a Rússia e assine um acordo com a União Europeia (UE). Foi o maior protesto já visto na Ucrânia desde a pacífica Revolução Laranja, de 2004, que anulou o resultado de uma eleição presidencial fraudulenta e trouxe um governo de tendência ocidental ao poder.