Protesto termina com 8 policiais feridos na Espanha Oito policiais ficaram feridos e cinco manifestantes foram detidos em confrontos hoje do lado de fora do Parlamento regional na cidade espanhola de Valência, informaram autoridades locais. Centenas de manifestantes furiosos com a crise econômica e o aumento do desemprego se reuniram na noite de ontem no Parlamento, que deve eleger seu presidente hoje, após as eleições regionais de 22 de maio.