Protestos contra a crise chegam a Washington

Milhares de pessoas saíram às ruas hoje em passeatas por cidades como Filadélfia, Los Angeles, New Orleans, Salt Lake (Utah) e Anchorage (Alasca) para protestar sob diversas bandeiras, mas inspiradas pelo movimento iniciado em Nova York, agora em sua terceira semana.

Na capital norte-americana, centenas de pessoas ocuparam a Freedom Plaza para pedir reformas progressistas. Os participantes da passeata, intitulada Parem as Máquinas, fizeram eco às demandas do movimento Occupy Wall Street e denunciaram os políticos e os partidos de protegerem as grandes corporações do país em detrimento da classe média e dos pobres.

"Neste ponto eu já não vejo nenhuma diferença entre George W. Bush e Barack Obama. A classe média está muito pior hoje do que quando Obama foi eleito", observou John Penley, atualmente sem trabalho.

"Os pobres perderam a paciência", disse o manifestante Ban Manski, ativista do Partido Verde.

Em Los Angeles, 11 pessoas foram detidas depois de se sentarem no lobby de uma agência do Bank Of America após uma passeata protagonizada por cerca de 500 pessoas até o centro financeiro da cidade.

Entre as faixas exibidas nas manifestações havia mensagens como "Tirem o dinheiro da política" e "Não tenho dinheiro para bancar um lobista".

No Zuccotti Park, epicentro do movimento Occupy Wall Street, manifestantes mantinham hoje o acampamento iniciado no mês passado.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.