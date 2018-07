Protestos contra as Farc reúnem milhões Dezenas de milhares de pessoas saíram ontem às ruas da Colômbia para protestar contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Elas pediram o fim do conflito armado no país e a libertação dos últimos 11 reféns em poder do grupo. O presidente Juan Manuel Santos juntou-se à marcha, que tomou a Praça Bolívar, a principal de Bogotá, apoiando os pedidos pela libertação dos sequestrados.