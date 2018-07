Protestos contra austeridade paralisam metrô de Lisboa

"Nós estamos lutando para defender o transporte público e evitar o plano de privatização cujo único objetivo é gerar mais lucros elevando os preços e reduzindo a qualidade do serviço", afirmou Anabela Carvalheira, representante do sindicato de transportes e comunicações FECTRANS. "Nós também estamos batalhando para defender nossos direitos e evitar o roubo dos nossos salários", acrescentou. Todas as estações do metrô de Lisboa foram fechadas no começo do dia e reabririam no meio da manhã.

O governo do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho se reuniu para examinar propostas para elevar impostos ao invés de implementar dolorosos cortes de salários que espalharam descontentamento entre os trabalhadores. As novas medidas ainda precisam ser aprovadas pelos credores internacionais do país, a troica - Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Central Europeu (BCE).

Cumprir as metas de déficit é crucial para Portugal receber mais recursos do programa de 78 bilhões de euros (US$ 101,5 bilhões) oferecido ao país no ano passado pela troica. As informações são da Dow Jones