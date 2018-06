Protestos contra capa do Charlie Hebdo deixam 10 mortos no Níger

Os atos de violência fazem parte de uma onda de protestos contra os franceses que varreu parte da África, Oriente Médio e Ásia, depois que a última edição do Charlie Hebdo trouxe em sua capa uma caricatura do profeta Maomé. Os manifestantes alegam que a publicação satiriza o islã.

Embora grande parte dos protestos sejam pacíficos, alguns atos, liderados principalmente por homens jovens, geraram violência. As manifestações começaram no Paquistão e se espalharam para a Turquia e o Oriente Médio.

Os protestos, que ocorrem apenas uma semana depois de dezenas de líderes mundiais terem participado de uma marcha histórica em Paris para condenar os ataques terroristas na cidade e mostrar seu apoio à liberdade de expressão, sublinham o desafio que a França enfrenta na defesa de preservar sua cultura sem alimentar um ressentimento entre os muçulmanos.

"É intolerável", afirmou o presidente francês, François Hollande, neste sábado ao comentar a notícia de que bandeiras francesas tinham sido incendiadas durante várias manifestações.

Após o ataque que dizimou sua redação, os sobreviventes do Charlie Hebdo reuniram-se para produzir uma edição publicada na última quarta-feira, com uma tiragem prevista de sete milhões de cópias. A capa contou com uma caricatura do profeta Maomé, segurando um sinal de "Je Suis Charlie", sob o título, "tudo está perdoado".

A publicação enfureceu os muçulmanos e a caricatura corre o risco de ser utilizada por fundamentalistas islâmicos contra a Europa. O líder religioso da Arábia Saudita condenou a revista e disse que a decisão não tem nada a ver com liberdade de expressão.

"Ferir os sentimentos dos muçulmanos por estes desenhos não serve como causa ou como instrumento para alcançar um objetivo legítimo", disse. "No fim das contas, é um serviço para os extremistas que buscam justificativas para assassinato e terrorismo". Líderes governamentais e religiosos no Iraque e no Egito também condenaram a decisão de publicar a revista. Fonte: Dow Jones Newswires.