Protestos contra charges de Maomé ganham força

Enquanto os protestos contra a publicação de charges de Maomé por um semanário francês ganhavam força no Afeganistão, no Irã e principalmente no Paquistão, governo, políticos, imprensa e intelectuais na França praticamente adotaram um discurso único de tolerância religiosa e respeito à liberdade de expressão. Ontem, a revista alemã Titanic anunciou que na próxima sexta-feira publicará novos desenhos do profeta.

Os franceses viviam na noite de ontem a expectativa pela reação do mundo muçulmano hoje - principal dia de orações no mundo islâmico - aos desenhos que saíram na quinta-feira no semanário satírico Charlie Hebdo. A publicação levou o governo de François Hollande a ordenar o fechamento de embaixadas, escolas e centros culturais em 20 países hoje.

De acordo com agências de notícia, os protestos antiocidentais realizados em Cabul, Teerã e Islamabad reuniram algumas centenas de pessoas, em geral jovens. No Irã, os manifestantes gritavam palavras de ordem como "Morte à América", "Morte a Israel" e "Morte à França", mas não provocaram incidentes. Um cordão de isolamento foi feito ao na embaixada francesa. Os incidentes violentos se limitaram ao Paquistão, onde 11 pessoas ficaram feridas em choques com a polícia.

Em Paris, o Ministério do Interior anunciou a proibição de protestos que aconteceriam no Trocadero e em frente à Grande Mesquita de Paris, assim como nas ruas de Marselha no sábado. No interior da França, um jovem de 18 anos foi denunciado à polícia por seus amigos por supostamente estar preparando um ataque contra os responsáveis pelo Charlie Hebdo.

Na França e no exterior, o dia de ontem foi de apelos à calma e, predominantemente, reprovações aos redatores da publicação satírica, que substituiu o filme americano Inocência dos Muçulmanos como foco da insatisfação de muçulmanos. "Quando alguns utilizam a liberdade de expressão para provocar ou humilhar outras pessoas em seus valores e crenças, eles não pode ser mais protegidos da mesma forma", afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. "A liberdade de expressão, um direito fundamental e um privilégio, não deve ser usada abusivamente."

No meio político, governo e oposição na França se aliaram para reprovar a iniciativa do Charlie Hebdo e chamar os muçulmanos a ignorar as provocações. Rachida Dati, ex-ministra da Justiça do governo de Nicolas Sarkozy e descendente de árabes, pediu à comunidade que não se deixe levar pela revanche. Para ela, os redatores interesses mercadológicos, e publicaram as charges em um "golpe editorial inoportuno".

O Estado tentou ontem ouvir o cartunista Charb e Gérard Biard, diretor de redação de Charlie Hebdo, sobre essas acusações. Um porta-voz da publicação disse que os responsáveis não concederiam mais entrevistas. Tarik Ramadan, filósofo muçulmano e professor da Universidade Oxford, na Grã-Bretanha, sugeriu aos muçulmanos que nem mesmo se manifestem hoje. "Mesmo que nossos corações estejam feridos, nossa inteligência deve ter a dignidade de não responder. Essa é a resposta a ser dada", defendeu em entrevista à rádio Europe 1.