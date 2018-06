Protestos contra eleições na Índia deixa 8 mortos A polícia da Índia afirmou que matou, no mínimo, oito pessoas no Estado de Assam, no norte do país, durante protestos contra as eleições. De acordo com o chefe de polícia local, Jayanta Narayan Choudhury, os policiais dispararam, nesta terça-feira, quando uma multidão atacou agentes e funcionários eleitorais no distrito de Goalpara, a 120 quilômetros da capital do Estado, Gauhati.