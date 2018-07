Protestos contra irmandade Muçulmana agitam Egito

Centenas de pessoas jogaram pedras e bombas incendiárias contra manifestantes que protestavam contra a irmandade na cidade de Alexandria. Em Zagazig, cidade do delta do rio Nilo, houve confrontos entre manifestantes e policiais. Os protestos são parte de uma convocação nacional contra o que os manifestantes chamam de ações injustas que Morsi tem adotado contra a oposição.

Na segunda-feira (25), o promotor-geral do Egito emitiu mandados de prisão para cinco dos mais importantes defensores da democracia e ativistas do país, acusando-os de instigar a violência contra sedes da irmandade no Cairo, que deixaram quase 200 feridos na semana passada. As informações são da Associated Press.