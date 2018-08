Protesto da oposição no Zimbábue após vitória parlamentar de partido governista acaba em confrontos

HARARE, ZIMBÁBUE - Partidários da oposição saíram às ruas da capital do Zimbábue, Harare, nesta quarta-feira, 1º de agosto, enquanto o país aguarda os resultados da primeira eleição presidencial desde o fim do governo de Robert Mugabe, no ano passado. Milhares de apoiadores ao grupo de oposição Movimento pela Mudança Democrática (MDC) repetiam frases contra o governo e começaram a destruir placas, semáforos e bancos no meio da cidade de Harare, enquanto a polícia disparava tiros para dispersar a multidão.

Crédito: eNCA via Storyful

O Exército saiu às ruas para auxiliar a polícia a reprimir os protestos. Tanques foram vistos. Segundo a agência France Press, uma pessoa morreu nos confrontos. Vídeos postados na internet mostram soldados disparando armas e batendo em manifestantes. Algumas vias foram bloqueadas enquanto helicópteros sobrevoam a cidade. "Eles estão nos matando", gritavam manifestantes durante os confrontos. Alguns opositores atacaram pedras contra os carros da polícia.

Os oposicionistas temem que a eleição seja fradudada. O candidato opositor, Nelson Chamisa, havia declarado vitória antecipada na terça-feira, antes de a contagem ser concluída. Apesar disso, seus apoiadores alegam casos de manipulação e intimidação pelo partido governista.

Nesta quarta-feira, a comissão eleitoral anunciou que o partido governista, ZANU-PF, havia conquistado a maioria dos assentos no Parlamento - 109 do total de 210. Das cadeiras restantes, 41 foram para a oposição, MDC, e 58 ainda serão alocados. A oposição afirma que a divulgação desse resultado pode ser uma antecipação de que o governista vencerá, de forma fraudulenta, a presidencial.

Apesar de a corrida presidencial ter envolvido 23 candidatos, a disputa principal foi entre o opositor Chamisa, um advogado e pastor de 40 anos, e o governista Emmerson Mnangagwa, de 75 anos, que ajudou a coordenar a queda de Mugabe.

A eleição é um marco importante para o Zimbábue, já que o país tenta reconstruir sua economia e posição internacional após quase quatro décadas governado por Mugabe.

Missões de observadores internacionais emitiram declarações preliminares nesta quarta-feira ressaltando que a mídia do país havia se polarizado e se mostrava tendenciosa no período que antecedeu a eleição. Observadores da União Europeia disseram que as condições de participação não foram iguais para os partidos.

Elmar Brok criticou a "falta de transparência" das comissões eleitorais e "problemas ao redor das estações de votação" no dia da eleição. Brok acrescentou não entender por que a comissão eleitoral estava demorando tanto para divulgar os resultados, acrescentando que o atraso resultaria em perda de credibilidade.

A multidão cercou veículos das equipes de observação quando estes passavam pelo centro de Harare. Um dos manifestantes, Wellington Chigwendere, questionou a função dos observadores internacionais. "O que eles (governistas) fizeram foi intimidar as pessoas nas áreas rurais dizendo 'nós vamos te matar se você votar no MDC' e assim por diante, e os observadores internacionais dizem que essa eleição foi livre e justa. Por que eles estão aqui mesmo?". Segundo Chigwendere, há numerosas evidências apontando para o aparelhamento da votação.

De acordo com o manifestante, a multidão nas ruas é legítima. "O que você vê aqui é apoio real, e não pessoas sendo levadas em ônibus, como o ZANU-PF faz", disse.

Os 37 anos do governo de Mugabe isolaram o Zimbábue do cenário internacional. Por estes motivos, as autoridades esperam que eleições legítimas possam anunciar uma nova era para o país, trazer de volta o investimento estrangeiro e a prosperidade.

Estados Unidos e UE têm sido claros ao dizer que uma eleição confiável é a principal condição para que sejam retiradas as sanções contra vários funcionários da era Mugabe e seus familiares, bem como para apoiar o país na Fundo Monetário Internacional (FMI).

Tais esperanças podem ser ameaçadas caso os defensores do MDC sintam que a votação foi prejudicada por abusos e irregularidades, como frequentemente acontecia no governo Mugabe. "Ficarei aqui até que Chamisa seja presidente", disse Amandishe Muzhinji, que voltou da Suazilândia, onde trabalha como migrante, para votar. "Não vou permitir que meu voto seja roubado", declarou.

A oposição alega que a eleição tem irregularidades, afirmando que os resultados não foram divulgados em um quinto das seções eleitorais, conforme exige a lei. Funcionários do MCD também questionaram possíveis discrepâncias na contagem de votos de pequenas zonas eleitorais rurais que, segundo eles, estão divulgando números mais altos do que a população votante.

O governo de Mnangagwa, no entanto, acusou Chamisa e seus apoiadores de incitar a violência ao declarar a vitória. Se nenhum dos candidatos tiver recebido a maioria dos votos, haverá outra disputa em setembro. / W. POST, AFP, AP e REUTERS