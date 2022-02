Protestos de caminhoneiros no Canadá deixam moradores saudosos do tédio de Ottawa

Catherine Porter, The New York Times, O Estado de S.Paulo

OTTAWA - Ottawa, a cidade mais importante - e notoriamente tediosa - do Canadá se viu presa em uma festa de rua sem fim. Caminhões gigantes se espalham pelas ruas do centro da cidade, estendendo-se por mais de 800 metros, em frente aos prédios do Parlamento e escritórios do governo.

Entre eles, multidões de manifestantes vagam, muitos vestindo bandeiras canadenses como capas ou carregando-as em tacos de hóquei e remos. Em acampamentos improvisados, há barracas e mesas repletas de lanches, café e grelhas com cachorro-quente. A traseira de um caminhão com um guindaste acoplado foi transformada em um palco com quatro alto-falantes tocando a clássica música “We are family”. As pessoas dançam na esquina seguinte.

“Esta não é a minha cidade”, disse Ellie Charters, 45 anos, atravessando a rua diante de uma fila de minitratores, suas grades de metal enfeitadas com bandeiras, cartazes feitos à mão e bichos de pelúcia.

Charters, moradora local, descreveu o cenário festivo como um encobrimento dos motivos mais sombrios do protesto. Desde o começo, a manifestação, inicialmente organizada para se opor à obrigatoriedade da vacina para caminhoneiros que cruzam a fronteira com os EUA, atraiu grupos de extrema direita, antigoverno e outros.

Nos primeiros dias, em Ottawa, pelo menos duas bandeiras com suásticas nazistas tremulavam na multidão. Muitos manifestantes se enrolavam em bandeiras que mandavam o primeiro-ministro Justin Trudeau para aquele lugar. E exigiam que o Parlamento fosse dissolvido, e Trudeau destituído do cargo.

Duas semanas depois, os manifestantes estão desorientados com seu senso de propósito coletivo e com o sucesso obtido até agora. No entanto, muitos dos que vivem na região não veem o cenário como uma comemoração, mas como uma ocupação indisciplinada, desrespeitosa e até perigosa. Como poderia um grupo de manifestantes antivacina ostensivos, muitos se perguntam, chegar até sua cidade e tomá-la de assalto?

Esta é a capital de um país cuja Constituição exige “paz, ordem e bom governo”. Os canadenses geralmente são seguidores de regras, e Ottawa - uma capital pitoresca conhecida por burocratas que patinam ao longo de um canal congelado para trabalhar - eleva esse cumprimento de regras a outros níveis.

Alguns anos atrás, um oficial de parques com um colete à prova de balas fechou uma barraca de limonada que duas meninas haviam montado em um canteiro, simplesmente porque elas não tinham permissão.

Zona vermelha

Os protestos em Ottawa são quase tão comuns quanto os engarrafamentos - eventos corriqueiros que acabam rapidamente. No entanto, por quase duas semanas, mais de 400 caminhoneiros acamparam e instalaram suas cabines de trator - algumas ainda presas a reboques pesados - em mais de uma dúzia de quarteirões que as autoridades de Ottawa apelidaram de “zona vermelha”.

Está claro que o grupo planeja ficar ali parado. Buzinas de caminhões ecoaram até 16 horas por dia durante os primeiros 11 dias do protesto, mas agora permanecem em silêncio. O som predominante é o zumbido gutural de motores muito grandes, alimentados por um suprimento infinito de diesel.

Desde que a polícia declarou que retiraria os suprimentos de combustível e prenderia as pessoas que levassem diesel para abastecer os caminhões, os galões de plástico laranja se tornaram um verdadeiro item de moda. À noite, parece que todo mundo está carregando um - como se desafiassem a polícia a tentar prender todos eles.

Muitos manifestantes dizem que estão ali de maneira pacífica. Alguns se ajoelham e rezam do lado de fora do Parlamento. Mas há uma eterna sensação de quarta-feira de cinzas, quando alguns da multidão podem ter bebido demais e as coisas podem dar errado. Em parte, são os caminhões: gigantescas máquinas madeireiras que oferecem tudo menos paz.

Moradores dizem que é muito mais do que só uma sensação. Eles foram assediados na rua e relatam ter sido até mesmo perseguidos. A polícia está investigando uma possível tentativa de incêndio criminoso no saguão de um prédio no centro da cidade.

O prefeito decretou estado de emergência. Mas muitos moradores disseram que se sentiram abandonados pela polícia. Charters ajudou a iniciar um programa de segurança da comunidade para enviar voluntários para escoltar moradores assustados, com medo de fazer caminhadas e até deslocamentos.

“Por que eles não estão aplicando a lei? A polícia não está fazendo nada”, disse Charters, ativista comunitária. “Estamos mantendo um ao outro em segurança.”

Algum alívio veio graças a Zexi Li, um analista de dados de 21 anos, que moveu uma ação coletiva para silenciar as buzinas dos caminhões. O barulho incessante acabou com os nervos de muitos que moravam perto do Parlamento. Na segunda-feira, depois que advogados apresentaram evidências de que o barulho poderia causar sérios danos permanentes ao ouvido, um juiz concedeu uma liminar de 10 dias.

Desde que a proibição foi anunciada, Li foi chamado repetidamente de herói: as pessoas lhe deram vales-presente, mantimentos, ofereceram quartos de hóspedes - o que mostra o que muitos moradores dizem ser o lado bom dos protestos.

“Ottawa tem uma cultura muito amistosa e voltada para a comunidade”, disse Esther Cleman, uma aposentada de 70 anos, que fazia um passeio pelo bairro na terça-feira acompanhada por voluntários. “Esse comboio pareceu fazer com que mais pessoas se levantassem e dissessem: ‘O que posso fazer para ajudar?’”

Muitos esperam que isso acabe logo, e eles recuperem sua cidade agradável, plácida e sem intercorrências. Um meme se tornou popular: “Torne Ottawa enfadonha de novo.”