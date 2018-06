Protestos deixam 22 feridos no Chile As manifestações pelo Dia do Jovem Combatente no Chile deixaram ontem um saldo de 228 presos, 22 feridos e distúrbios em algumas partes do país. De acordo com o subsecretário do Ministério do Interior, Rodrigo Ubilla, houve cortes de energia e queima de automóveis. Alguns manifestantes portavam armas de fogo.