Protestos deixam centenas de feridos no Quirguistão; oposição assume cargos

BISHKEK - Uma pessoa foi morta e outras 686 ficaram feridas num conflito entre a polícia e manifestantes no Quirguistão na tarde desta terça-feira, 6, segundo dados do Ministério da Saúde. Os protestos começaram na segunda depois que a polícia usou gás lacrimogêneo e canhões de água para dispersar milhares de pessoas que exigiam que os resultados das eleições parlamentares fossem anulados.

Observadores ocidentais dizem que a eleição teve compra de votos. A maioria das cadeiras ficou com dois partidos do establishment que apoiam ligações mais estreitas entre a ex-república soviética e a Rússia.

Um dos partidos era próximo do presidente Sooronbai Jeenbekov, que insistiu em uma entrevista à BBC na noite de terça que ele permanecia como presidente legítimo e que era seu trabalho consolidar as posições de várias facções por meio de negociações.

Além de invadir a Casa Branca, que abriga o presidente e o parlamento, os manifestantes ocuparam vários outros prédios, incluindo o gabinete do prefeito. Eles nomearam seu próprio chefe interino de segurança nacional, procurador-geral interino e comandante de Bishkek.

Tomada do governo

A oposição criou um conselho de coordenação e está discutindo a formação de um governo provisório. Grupos de oposição também libertaram Almazbek Atambayev, ex-presidente preso sob acusações de corrupção após desentender-se com Jeenbekov.

Atambayev não foi nomeado para nenhuma função e Jeenbekov ainda não mostrou sinais imediatos de que vai renunciar. O ministro do Interior, Kashkar Junushaliyev, não apareceu para trabalhar na terça, disse um porta-voz do ministério, dizendo que Kursan Asanov, um político da oposição e ex-oficial de segurança, assumiu o cargo de ministro interino.

Após apelos para legitimar a transferência de poder, o parlamento, próximo do fim da legislatura, elegeu os políticos da oposição Myktybek Abdyldayev e Sadyr Zhaparov como presidente e primeiro-ministro interino.

A polícia recebeu ordens de garantir a segurança dos cidadãos e evitar confrontos e saques, disse o mesmo porta-voz.

Protestos

Grupos de oposição assumiram o controle da maior parte do aparato governamental do país asiático após invadir prédios durante protestos pós-eleitorais, mas o presidente se agarrou ao poder. Ainda é difícil avaliar quanto poder os manifestantes têm neste momento, mas a comissão eleitoral central disse que anulou os resultados da eleição e que um novo pleito seria convocado em breve.

Protestos se espalharam pelo país, onde dois presidentes foram destituídos nos últimos 15 anos, interrompendo operações estrangeiras de mineração de ouro e gerando preocupações na Rússia, parceira de longa data. O presidente Jeenbekov pediu calma e ordenou que as forças de segurança não abram fogo contra os manifestantes depois do conflito.

Autoridades disseram que a eleição parlamentar de domingo, que os manifestantes condenaram como ilegítima, será repetida. Enquanto isso, figuras da oposição assumem os cargos principais de primeiro-ministro e porta-voz do parlamento.

No entanto, novos confrontos continuam sendo um sério risco, já que os manifestantes permaneceram nas ruas e uma multidão armada com pedras e pedras invadiu um hotel onde membros do parlamento haviam se reunido, forçando o novo primeiro-ministro interino, da oposição, a fugir, segundo um reportagem do site de notícias local Akipress.

Donos de lojas na capital Bishkek, receosos de saques, instalaram escudos metálicos para proteger as portas e as janelas de saqueadores. Carros incendiados encheram a cidade depois que manifestantes invadiram o prédio principal do governo na manhã de terça.

Ele pegou fogo brevemente antes que os serviços de emergência apagassem o incêndio e os destroços de dentro. Papéis do governo e móveis de escritório foram espalhados do lado de fora.

Preocupação geopolítica

O Quirguistão, que faz fronteira com a China, foi por muito tempo uma plataforma para competição geopolítica entre Moscou, Washington e Pequim. O país abriga uma base militar russa e seus líderes e principais grupos de oposição tradicionalmente apoiam ligações próximas com a Rússia.

Mesmo assim, intrusos não identificados incendiaram uma fábrica operada pela Rússia no segundo maior depósito de ouro do Quirguistão na terça, forçando seus proprietários a suspender o desenvolvimento do local.

A base militar russa foi posta em alerta máximo. A mineradora britânica Kaz Minerals disse que suspendeu a produção em sua mina de ouro e cobre de Bozymchak e manifestantes apareceram em minas menores desenvolvidas por empresas chinesas e turcas exigindo a suspensão das operações.

A mineradora de ouro estatal Kyrgyzaltyn disse que repeliu uma tentativa de ataque ao seu escritório. A canadense Centrera Gold, que opera o maior depósito de ouro do país, disse que está monitorando eventos políticos, mas que suas operações continuam ininterruptas. / Reuters