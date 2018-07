Protestos em defesa de líder deixam 30 mortos Protestos contra a condenação à morte de um líder islâmico, ontem em Bangladesh, terminaram com um saldo de pelo menos 30 mortos. Delwar Hossain Sayedee, de 73 anos, vice-presidente do partido Jamaat-e-Islami, foi considerado culpado por assassinatos em massa, estupros, saques e por forçar a minoria hindu a se converter ao Islã durante a guerra pela independência do Paquistão, em 1971.