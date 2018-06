Protestos em Hamburgo impedem Melania de deixar residência onde está hospedada

HAMBURGO, ALEMANHA - A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, foi temporariamente impedida de sair da residência na qual está hospedada em Hamburgo em razão dos protestos contra a realização da cúpula do G-20.

"Por enquanto, não temos permissão de segurança para deixar o local", explicou uma porta-voz da primeira-dama citada pela imprensa alemã.

A mulher do presidente Donald Trump, assim como os outros acompanhantes dos líderes do G-20, foi convidada a participar nesta sexta-feira, 7, de um programa de atividades organizado por Joachim Sauer, marido da chanceler alemã, Angela Merkel. Ele preparou uma excursão de barco no porto de Hamburgo e uma visita a um centro de investigação sobre o clima.

Os confrontos entre a polícia e manifestantes contrários ao G-20 começaram na véspera durante a tarde e foram retomados nesta manhã, com tentativas de bloquear as chegadas dos líderes ao recinto em que é realizada a cúpula.

Segundo o jornal alemão Der Spiegel, a polícia de Hamburgo pediu reforços de soldados antidistúrbios de outras partes do país. / EFE